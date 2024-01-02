Курс валют на 2 января: доллар и евро упали в обменниках

Во вторник, 2 января, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и подорожало на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 17 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро потерял 13 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−39,00 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 43,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−39,30, евро — 42,40−43,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,91−37,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,80−41,89 грн/евро.

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