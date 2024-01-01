Курс валют на вечер 1 января: на межбанке доллар упал, а в обменниках по 39

К закрытию межбанка курс доллара упал на 24 копейки в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 1 января Закрытие 1 января Изменения доллар 38,15/38,18 37,91/37,99 24/19 евро 42,19/42,21 42,23/42,24 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−39,00 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 43,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,67−39,40, евро — 42,53−43,50 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .