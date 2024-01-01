К закрытию межбанка курс доллара упал на 24 копейки в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 1 января: на межбанке доллар упал, а в обменниках по 39
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Открытие 1 января
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Закрытие 1 января
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Изменения
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38,15/38,18
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37,91/37,99
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24/19
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42,19/42,21
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42,23/42,24
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4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−39,00 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 43,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,67−39,40, евро — 42,53−43,50 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
тому що вже «підросло»:
% ОВГЗ був в середньому приблизно 17,5%
прожитковий рівень зріс на 15%
мінімальна заробітна плата зросла на 15% (з 1 квітня на 19,4%)
Дефіцит торгівельного балансу та відсутність стабільної фінансової допомоги від наших закордонних донорів. Але все може змінитись по ситуації. Гадаю що не суттєво.