ЭКА получила лицензии НБУ на осуществление страхования

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Что известно

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 25 декабря 2023 года.

Экспортно-кредитное агентство выполнило требования норматива платежеспособности и достаточности капитала (НПДК).

Так, при расчетной величине НПДК 312 157 тыс. грн, приемлемые активы составляют 1 879 540 тыс. грн, из которых: денежные средства — 472 278 тыс. грн (25,12 %); государственные облигации Украины, которые находятся в биржевом списке — 1407262 тыс. грн (74,88%).

Экспортно-кредитное агентство было включено в Государственный реестр финансовых учреждений 6 февраля 2023 г. № 21/224-рк.

Напомним

По состоянию на 1 декабря 2023 года, ЭКА поддержало выполнение 136 экспортных соглашений на сумму 8,57 миллиарда гривен. Банки выдали экспортерам под страховое покрытие ЭКА кредитов на сумму 1,22 миллиарда гривен.