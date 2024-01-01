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1 января 2024, 11:42 Читати українською

Сводные индексы акций, валют и облигаций emerging markets выросли в 2023 году

Сводный индекс акций компаний развивающихся стран MSCI Emerging Markets завершает 2023 год ростом на 6,9% благодаря подъему фондовых рынков в последний месяц на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. Об этом пишет Bloomberg.

Сводный индекс акций компаний развивающихся стран MSCI Emerging Markets завершает 2023 год ростом на 6,9% благодаря подъему фондовых рынков в последний месяц на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.
Фото:depositphotos

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Как изменился emerging markets

Сводный индикатор валют emerging markets увеличился на 4,7%, что является максимальным подъемом с 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.

Валюты 13 развивающихся стран укрепились к доллару США в этом году, десяти — подешевели, в том числе, рубль, юань, турецкая лира и аргентинский песо.

Индекс облигаций emerging markets вырос максимально с 2020 года — на 6,3%.

Ключевыми темами для развивающихся рынков в 2024 году будут динамика инфляции и темпов экономического роста, а также денежно-кредитная политика ФРС, отметил Рикардо Адрог, отвечающий за рынки суверенных облигаций и валют emerging markets в Barings LLC.

«Активы развивающихся рынков по-прежнему интересны инвесторам, особенно учитывая то, что курс доллара, а также процентные ставки американских госбумаг, вероятно, прошли свой пик», — сказал эксперт.

Долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, упал почти на 3% в 2023 году — это наихудшая динамика с 2020 года.

Источник: Минфин
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