Курс валют на 1 января: доллар в банках подорожал на 20 копеек, евро на 15 копеек

В понедельник, 1 января, на наличном рынке курс доллара вырос на 18 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 30 копеек в покупке и подорожал на 40 копеек в продаже. Курс евро потерял 30 копеек в покупке и прибавил 38 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,18−39,00 грн. Евро покупают за 42,10 грн, а продают за 43,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−39,80, евро — 42,52−43,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,15−38,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,19−42,21 грн/евро.

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