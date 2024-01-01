Google заплатит $5 млрд по делу о слежке за пользователями в режиме инкогнито

Google согласился на урегулирование судебного иска в США на сумму $5 млрд. Компанию обвиняют в отслеживании действий пользователей даже когда они использовали режим инкогнито, пишет Reuters.

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Подробности

Компания Alphabet, к которой принадлежит Google, согласилась урегулировать иск, в котором утверждается, что она тайно отслеживала использование интернета миллионов людей, считавших, что они конфиденциально просматривают вебсайты.

Рассмотрение судебного дела, которое должно было состояться 5 февраля 2024 года, было приостановлено после того, как адвокаты Google и представители пользователей сообщили о достижении предварительной договоренности.

В иске требовалось минимум $5 млрд. Детали соглашения не разглашаются, но адвокаты отметили, что они согласились с условиями, которые будут представлены на утверждение суда в феврале 2024 года.

Истцы утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяют компании отслеживать их активность даже в режиме инкогнито в Chrome и других браузерах.

Предыстория

Иск против Google был подан в 2020 году и требует возмещения ущерба в размере не менее $5000 на каждого потерпевшего.