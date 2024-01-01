За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 360 010 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 декабря: 780 российских оккупантов, 6 танков и 66 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 360010 (+780) человек,
- танков — 5983 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 11087 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 8482 (+18) ед,
- РСЗО — 943 (+0) ед,
- средства ПВО — 625 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6657 (+66),
- крылатые ракеты — 1709 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11330 (+38) ед,
- специальная техника — 1277 (+9).
Источник: Минфин
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