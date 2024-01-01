Национальный банк Украины установил на 1 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,002 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на одну копейку
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Валютный рынок
НБУ на 1 января установил официальный курс евро на уровне 41,99 грн.
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Источник: Минфин
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