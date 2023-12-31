Редакция портала «Минфин» поздравляет читателей с наступающим Новым годом! Желаем в 2024 году сил, терпения, мужества и мирного неба над головой, а также финансового благополучия.
Редакция «Минфина» поздравляет читателей с наступающим Новым годом!
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Спасибо, что были с нами в этот еще один сложный год. Также выражаем благодарность защитникам и защитницам Украины, благодаря которым мы имеем возможность жить и продолжать работать в независимой стране.
Не забывайте донатить на ВСУ! До встречи в новом году. Все будет Украина!
Источник: Минфин
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