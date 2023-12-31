Наем: Ждать ли доллар по 45-46 грн (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S — о том, как прошел 2023 год, будет ли курс доллара по 45−46 грн в 2024 году, о девальвации гривны в январе 2024 года, что будет с депозитами в следующем году, стоит ли вкладываться в ОВГЗ и многое другое.