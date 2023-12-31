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31 декабря 2023, 12:01 Читати українською

НБУ обновил требования к платежеспособности, учету договоров и защите информации страховщиков

Национальный банк установил требования о платежеспособности страховщиков, формировании технических резервов, учете договоров страхования и защиты информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк установил требования о платежеспособности страховщиков, формировании технических резервов, учете договоров страхования и защиты информации.
Фото: НБУ

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Указанные требования удовлетворяют нормам закона Украины «О страховании», которые базируются на принципах Директивы 2009/138/ЕС (Solvency II) и МСФО 17 «Страховые контракты».

Положение об установлении требований по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика (утвержденное постановлением правления НБУ от 29 декабря № 201) определяет порядок расчета регулятивного капитала и его составляющие, приемлемые для выполнения требований к капиталу платежеспособности и минимального капитала, а также требования к приемлемым активам страховщика, в том числе на покрытие технических резервов.

Положение о порядке формирования страховщиками технических резервов (утверждено постановлением правления НБУ от 29 декабря № 203) устанавливает требования к качеству данных, используемых страховщиком для расчета технических резервов, правил агрегирования договоров, перечня и методов формирования технических резервов, проверки страховщиком адекватности сформированных технических резервов и достаточности резервов ущерба.

Положение о порядке учета страховщиком договоров, связанных с осуществлением деятельности по страхованию, и требования к защите информации страховщика (утвержденное постановлением правления НБУ от 29 декабря № 204) определяет единые требования к ведению учета договоров страхования (перестрахования) и других операций по страхованию электронном виде в информационных системах, а также подходы к защите информации в таких системах.

В частности, установлены требования к учету технических резервов по заключенным договорам и ведению реестра активов для покрытия технических резервов.

Новые требования к платежеспособности, учету договоров и защите информации страховщиков вступают в силу с 1 января 2024 года. В то же время, предусмотрен переходный период для приведения страховщиками своей деятельности в соответствие с этими требованиями до 30 июня 2024 года.

В НБУ отметили, что до 1 января 2027 года страховщики будут рассчитывать капитал платежеспособности по упрощенному подходу с учетом показателей страховых премий, страховых выплат, технических резервов и т. п., а отдельные категории (life-страховщики и non-life-страховщики со значительными объемами деятельности) — минимальный капитал по упрощенному подходу.

Источник: Минфин
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