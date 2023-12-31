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31 декабря 2023, 16:00 Читати українською

Индекс оливье: как за год изменилась стоимость салата

Специалисты украинского сервиса доставки Zakaz.ua в конце года проанализировали в столичных супермаркетах цены на продукты, входящие в состав популярного салата, и подсчитали, сколько в среднем стоит украинцам приготовить оливье на семью дома.

Специалисты украинского сервиса доставки Zakaz.ua в конце года проанализировали в столичных супермаркетах цены на продукты, входящие в состав популярного салата, и подсчитали, сколько в среднем стоит украинцам приготовить оливье на семью дома.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОбщая стоимость продуктовСамым дорогим компонентом салата стабильно остается вареная колбаса (стоит в среднем 249 грн/кг) и огурцы (стоят около 99 грн/кг).
Фото: zakaz.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общая стоимость продуктов

Самым дорогим компонентом салата стабильно остается вареная колбаса (стоит в среднем 249 грн/кг) и огурцы (стоят около 99 грн/кг). Однако, по сравнению с ценами прошлого года, стоимость этих продуктов выросла несущественно, на 2% и 4% соответственно.

Больше подскочили цены на картофель — почти втрое. В декабре 2022 года стоила в среднем 8,50 грн/кг, в то время как сейчас стоит около 22 грн/кг. Также подорожал зеленый горошек — на 23%.

В свою очередь цены на яйца стали дешевле. Сейчас их стоимость на полках супермаркетов составляет около 58 грн за десяток, что на 9% ниже, чем в декабре 2022 года. В то же время подешевел майонез на 11%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 грамм стоит около 35 грн, тогда как тогдашняя цена составляла около 40 грн. Причина этого явления проста: главный ингредиент в составе майонеза — яйца — также стал дешевле.

В этом году приятно радуют ценами морковь и лук, которые в декабре 2023 стоят значительно дешевле, чем в прошлом. Цена репчатого упала на 48%, стоит в среднем 15,90 грн/кг. Морковь стоит 12,90 грн/кг, подешевела на 41%.

Как изменилась себестоимость приготовления салата

Для определения индекса оливье в 2023 году за основу взяты классичный и популярный в народе рецепт блюда с ингредиентами в расчете на общий вес 3 кг.

В его состав входят следующие компоненты: картофель, морковь, яйца, свежие или маринованные огурцы, консервированный горошек, вареная колбаса, лук, овощи, майонез.

В конечном итоге выяснилось, что в этом году приготовить 3 килограмма оливье на семью обойдется украинцам в 310 грн, тогда как по состоянию на 28 декабря 2022 года стоило около 304 грн. Отсюда следует, что себестоимость одного килограмма оливье в этом году обойдется ориентировочно в 104 гривны.

Отметим, что впервые за три года себестоимость салата выросла всего на 2%, в то время как в декабре 2021 года стоимость выросла на 21%, а в 2022 году на 45%. Такая неожиданно положительная динамика не может не радовать, учитывая тот факт, что значительная часть праздничных деликатесов продолжает дорожать.

Сколько оливье стоит в супермаркетах

Для тех, кто хочет сэкономить время и не хочет самостоятельно готовить салат, всегда есть возможность приобрести готовое блюдо в популярных супермаркетах. Однако будет стоить такое удовольствие от 174 до 295 грн за килограмм, в зависимости от составляющих продуктов салата и магазина ритейлера.

Индекс оливье

Индекс оливье — средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление салата по классическому рецепту к столу. Рассчитывается по аналогии с индексом борща.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
31 декабря 2023, 17:11
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Ціни на картоплю та зелений горошок на сьогодні трохи завищені…

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