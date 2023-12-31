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31 декабря 2023, 9:00 Читати українською

Потери врага за 30 декабря: 960 российских оккупантов, 8 танков и 37 БПЛА

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 359 230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 359 230 (+960) человек,
  • танков — 5977 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 11070 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 8464 (+30) ед,
  • РСЗО — 943 (+4) ед,
  • средства ПВО — 623 (+2) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 6591 (+37),
  • крылатые ракеты — 1709 (+1),
  • корабли/катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11292 (+48) ед,
  • специальная техника — 1268 (+8).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
artarlit
artarlit
31 декабря 2023, 10:39
#
Хм… «убывают» тысячами в день, а глобальная и всеобщая мобилизация почему-то в Украине.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
31 декабря 2023, 12:12
#
Если ни одна сторона не имеет существенного преимущества в технологическом и тактическом плане, а также не имеет преимущества в количестве солдат с выской квалификацией / опытом (а так и есть сейчас — про паритет заявлял даже Залужный) — то потери с двух сторон не будут существенно отличаться скорее всего.

Думаю что потери РФ могут быть предположительно в 1.5 раза больше украинских т.к. оборона имеет всегда некоторое преимущество перед атакой, если не ошибаюсь, помню была информация от источника с США что вероятно с российской стороны на осень 2023 было около 150 тыс. погибших, а с украинской около 100 тыс. погибших за время войны.

Так что любые потери с российской стороны — по сути обозначают также и большие потери с украинской стороны — может несколько меньше.

Но не так как Данилов кричал что в 7−8 раз отличается статистика — он наверное людей держит за дураков.

И ещё: те, что пишут цифры про «официальные потери» — во-первых, надо понимать, что это и погибшие и раненые (просто говорится «бойові втрати»), а во-вторых — каждая сторона всегда занижает собственные потери и увеличивает потери врага, особенно если нужно округлить в какую-то сторону цифру.

Плюс непонятна методика подсчёта — цифры всегда примерные, не всегда можно подсчитать количество жертв (нет доступа к вражеской обстрелянной территории), сами цифры всегда округляются в большую сторону, округлённые цифры суммируются и итог получается настолько искажённым — что думаю реальных цифр не напишет никто.
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