За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 359 230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 декабря: 960 российских оккупантов, 8 танков и 37 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 359 230 (+960) человек,
- танков — 5977 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 11070 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 8464 (+30) ед,
- РСЗО — 943 (+4) ед,
- средства ПВО — 623 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6591 (+37),
- крылатые ракеты — 1709 (+1),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11292 (+48) ед,
- специальная техника — 1268 (+8).
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Думаю что потери РФ могут быть предположительно в 1.5 раза больше украинских т.к. оборона имеет всегда некоторое преимущество перед атакой, если не ошибаюсь, помню была информация от источника с США что вероятно с российской стороны на осень 2023 было около 150 тыс. погибших, а с украинской около 100 тыс. погибших за время войны.
Так что любые потери с российской стороны — по сути обозначают также и большие потери с украинской стороны — может несколько меньше.
Но не так как Данилов кричал что в 7−8 раз отличается статистика — он наверное людей держит за дураков.
И ещё: те, что пишут цифры про «официальные потери» — во-первых, надо понимать, что это и погибшие и раненые (просто говорится «бойові втрати»), а во-вторых — каждая сторона всегда занижает собственные потери и увеличивает потери врага, особенно если нужно округлить в какую-то сторону цифру.
Плюс непонятна методика подсчёта — цифры всегда примерные, не всегда можно подсчитать количество жертв (нет доступа к вражеской обстрелянной территории), сами цифры всегда округляются в большую сторону, округлённые цифры суммируются и итог получается настолько искажённым — что думаю реальных цифр не напишет никто.