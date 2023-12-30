Нацбанк обновил порядок применения мер воздействия на коллекторы

Национальный банк в рамках имплементации норм закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» установил пруденциальные требования к небанковским финансовым учреждениям для обеспечения их платежеспособности и минимизации рисков в их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям определено:

требования относительно достаточности собственного капитала, минимальный размер которого определяется с учетом видов и количества услуг финансовой компании;

норматив левериджа, который позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств и будет рассчитываться как отношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала к обязательствам финансовой компании.

Указанные требования утверждены постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 года № 192 и вступят в силу с 1 января 2024 года. Финансовые компании должны привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями до 1 июля 2024 года.

Положение о регулировании деятельности финансовых компаний, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению гарантий, определяет:

пруденциальное требование по содержанию небанковским гарантом не менее 50 процентов от минимального размера собственного капитала в высоколиквидных активах (денежных средствах, государственных облигациях и т. п. );

); пруденциальные нормативы достаточности (адекватности) капитала (Н1), максимального риска на одного человека или группу связанных лиц (Н2), запаса ликвидности (Н3);

механизм включения субординированного долга в регулятивный капитал для целей выполнения нормативов Н1 и Н2.

Требования для гарантов утверждены постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 г. № 191 и вступают в силу с 01 января 2024 года. Для выполнения нормативного значения Н1 будет введен переходный период до 1 апреля 2024 года. С этой же даты будет действовать пруденциальное требование по содержанию высоколиквидных активов.

«Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг определяет порядок принятия Национальным банком решения о применении мер влияния за нарушение законодательства по урегулированию просроченной задолженности, информирование о таком решении и организации соответствующего документооборота», — говорится в уведомлении НБУ.

Положение утверждено постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 года № 193, которое вступает в силу с 1 января 2024 года.

С вступлением в силу положения о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение коллекторскими компаниями компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг (с изменениями).