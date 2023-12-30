Нацбанк обновил порядок применения мер воздействия на коллекторы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2023, 16:03 Читати українською

Нацбанк обновил порядок применения мер воздействия на коллекторы

Национальный банк в рамках имплементации норм закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» установил пруденциальные требования к небанковским финансовым учреждениям для обеспечения их платежеспособности и минимизации рисков в их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк в рамках имплементации норм закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» установил пруденциальные требования к небанковским финансовым учреждениям для обеспечения их платежеспособности и минимизации рисков в их деятельности.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В частности, положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям определено:

  • требования относительно достаточности собственного капитала, минимальный размер которого определяется с учетом видов и количества услуг финансовой компании;
  • норматив левериджа, который позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств и будет рассчитываться как отношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала к обязательствам финансовой компании.

Указанные требования утверждены постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 года № 192 и вступят в силу с 1 января 2024 года. Финансовые компании должны привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями до 1 июля 2024 года.

Положение о регулировании деятельности финансовых компаний, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению гарантий, определяет:

  • пруденциальное требование по содержанию небанковским гарантом не менее 50 процентов от минимального размера собственного капитала в высоколиквидных активах (денежных средствах, государственных облигациях и т. п.);
  • пруденциальные нормативы достаточности (адекватности) капитала (Н1), максимального риска на одного человека или группу связанных лиц (Н2), запаса ликвидности (Н3);
  • механизм включения субординированного долга в регулятивный капитал для целей выполнения нормативов Н1 и Н2.

Требования для гарантов утверждены постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 г. № 191 и вступают в силу с 01 января 2024 года. Для выполнения нормативного значения Н1 будет введен переходный период до 1 апреля 2024 года. С этой же даты будет действовать пруденциальное требование по содержанию высоколиквидных активов.

«Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг определяет порядок принятия Национальным банком решения о применении мер влияния за нарушение законодательства по урегулированию просроченной задолженности, информирование о таком решении и организации соответствующего документооборота», — говорится в уведомлении НБУ.

Положение утверждено постановлением правления НБУ от 27 декабря 2023 года № 193, которое вступает в силу с 1 января 2024 года.

С вступлением в силу положения о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение коллекторскими компаниями компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг (с изменениями).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами