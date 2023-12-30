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30 декабря 2023, 13:11 Читати українською

НБУ обновил требования к структуре капитала банков

Национальный банк обновил требования к структуре капитала банков в соответствии с нормами закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и другим вопросам функционирования банковской системы» (№ 1587-IX от 30 июня 2021 года). Эти нормы определяют введение для банков новой (трехуровневой) структуры капитала с 5 августа 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обновил требования к структуре капитала банков в соответствии с нормами закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и другим вопросам функционирования банковской системы» (№ 1587-IX от 30 июня 2021 года).
Фото: НБУ

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Положением о порядке определения банками Украины размера регулятивного капитала определяется:

  • порядок расчета основного капитала I уровня, дополнительного капитала I уровня, капитала II уровня, их составляющие и вычеты из них;
  • требования к составляющим капитала, за счет которых формируется капитал;
  • порядок и условия получения банком разрешения/согласования Национального банка относительно включения отдельных составляющих в капитал и т. д.

Поэтапное введение новых требований

Предполагается поэтапное введение новых требований:

  • до 1 апреля 2024 года банки должны разработать внутренние положения по определению размера регулятивного капитала;
  • с 1 апреля по 1 июля 2024 года — провести тестовые расчеты и сообщить об их результатах НБУ;
  • с 5 августа 2024 года — начать осуществление расчета регулятивного капитала согласно новым требованиям.

В НБУ отметили, что введение новой структуры капитала является очередным значительным шагом к приближению нормативно-правовых актов Нацбанка в сфере регулирования банковской деятельности к стандартам Европейского Союза.

«Внедрение новой структуры капитала для банков — весомый шаг к повышению устойчивости банковской системы и ее конкурентоспособности. Учитывая результаты оценки устойчивости, текущее состояние банков и поэтапное введение новых требований, мы уверены, что банки справятся с этой задачей», — отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Положение о порядке определения банками Украины размера регулятивного капитала утверждено постановлением правления Национального банка от 28 декабря 2023 года № 196, которое вступает в силу 30 декабря 2023 года.

Источник: Минфин
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