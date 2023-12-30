Трейдер заработал $2 млн на мемкоине, биткоин-майнеры сократили запасы криптовалюты: что нового на рынке

Трейдер заработал $2 млн на мемкоине в сети Solana

Неизвестный трейдер заработал около $2 млн на мемкоине в сети Solana. При этом сначала пользователь вложил в актив 1 SOL ($62 на тот момент).

5 декабря 2023 года трейдер приобрел 43 млн. SILLY через пять минут после открытия торгов на токен. Покупка актива обошлась ему в 1 SOL, а общее количество средств на счете пользователя на тот момент составило всего 1,5 SOL.

Через несколько дней трейдер продал 33,34 млн. SILLY за $528 000. Таким образом на его криптогаманке осталось 9,76 млн. SILLY. К моменту написания новости актив торгуется на уровне $0,1271, и в распоряжении трейдера остаются средства на сумму $1,2 млн.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что речь идет об инсайдерском соглашении. По их мнению, трейдер не мог совершить столь удачное соглашение без доступа к закрытой информации. При этом часть пользователей уверены, что за операциями с цифровыми активами стоит разработчик мемкоина Silly Dragon.

Законодатели Южной Кореи за три года купили и продали криптоактивы на $100 миллионов

Комиссия по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав Южной Кореи опубликовала отчет по операциям с цифровыми активами членов парламента страны.

Согласно имеющейся информации, ведомство проверило 298 действующих законодателей по поводу соглашений в криптосегменте. Проверка охватила период с 2020 по 2023 год.

За это время члены парламента приобрели и продали криптоактивы на сумму 125,6 млрд корейских вон (свыше $97 млн).

При этом анализ показал, что только 18 законодателей из 298 имеют записи, касающиеся данной индустрии. Большая часть объема торговых соглашений приходится на 11 членов парламента.

Наибольшей популярностью среди законодателей пользовался биткоин. Однако в записях также числятся 107 других криптоактивов, с которыми производились соглашения.

Биткоин-майнеры сократили запасы криптовалюты

С октября 2023 года биткоин-майнеры начали активно сокращать запасы первой криптовалюты, по данным Glassnode.

В период с 27 по 28 декабря 2023 г. баланс компаний сократился на 700 BTC. За прошедшие 2 месяца запасы первой криптовалюты биткоин-майнеров снизились на 12 700 BTC. Это произошло на фоне роста котировок с $30 000 до $44 000, после чего стоимость актива столкнулась с коррекцией.

В социальной сети X (ранее Twitter) аналитик под ником Ali считает, что активность майнеров может помешать «бычьему» сценарию на рынке биткоина. Он указывает на значительное сокращение запасов компаний, влияющее на курс актива.

Основатель фонда Capriole Investments Чарльз Эдвардс также подтверждает, что биткоин-майнеры активно продают свои активы. Благодаря недавнему ралли первой криптовалюты компании смогли получить значительный доход.

В то же время соучредитель фирмы DecenTrader под ником Filbfilb считает, что в скором времени ситуация с запасами биткоин-майнеров может измениться. По его мнению, компании начнут накапливать первую криптовалюту в преддверии халвинга.

BIT Mining нашла покупателя на майнинг-пул BTC.com за $5 миллионов

BIT Mining Limited, котируемая на Нью-Йоркской фондовой бирже, объявила о продаже подконтрольного ей майнинг-пула BTC.com. Покупателем выступила гонконгская компания Esport — Win Limited.

Согласно прессрелизу, стоимость сделки составила $5 млн. Она не затрагивает другие предприятия BIT Mining.

Продажа бизнеса подлежит одобрению со стороны регуляторов. В компании добавили, что чистый операционный ущерб напрямую за весь 2022 год составил $2,6 млн.

Акции компании отреагировали на новость понижением на 13%. По данным MarketWatch, текущая цена — $5,15.