НБУ за последнюю неделю года продал на межбанке более $890 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $0,87 млн и продал $892,67 млн. Чистая продажа валюты составила $891,80 млн против $977,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.