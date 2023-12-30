Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $0,87 млн и продал $892,67 млн. Чистая продажа валюты составила $891,80 млн против $977,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за последнюю неделю года продал на межбанке более $890 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $85,47 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $219,85 млн;
- продал $28 829,73 млн.
Чистая продажа валюты составила $28 609,88 млн.
Источник: Минфин
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