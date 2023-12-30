За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 358 270 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 декабря: 750 российских оккупантов, 16 танков и 88 ракет
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 358270 (+750) человек,
- танков — 5969 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 11053 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 8434 (+17) ед,
- РСЗО — 939 (+1) ед,
- средства ПВО — 621 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6554 (+15),
- крылатые ракеты — 1708 (+88),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29) ед,
- специальная техника — 1260 (+6).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии