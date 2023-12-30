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30 декабря 2023, 10:07 Читати українською

Кабмин превратил «Энергоатом» в акционерное общество

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» превращено в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» превращено в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству.
Фото: energoatom.com.ua

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По его словам, принятые в пятницу правительственные решения предполагают создание АО «Энергоатом», утверждение его устава и положений о наблюдательном совете и принципах его формирования.

«Установлено, что акционерное общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП НАЭК „Энергоатом“ со дня государственной регистрации акционерного общества», — отметил Мельничук.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, корпоратизация по лучшим международным стандартам позволит усилить качество управления, прозрачность и подотчетность компании.

«Это также открывает новые возможности развития нашей атомной энергетики и партнерства с международными компаниями», — подчеркнул премьер.

Напомним

План превращения «Энергоатома» в акционерное общество утвержден правительственным распоряжением № 571-р от 27 июня 2023 года. Процесс должен завершиться к марту 2024 года.

«Энергоатом» — оператор всех четырех АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южноукраинскую, Ровенскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками.

Источник: Минфин
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