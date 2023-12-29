Межбанк закрылся на 38,15 грн/$, НБУ установил курс на 1 января в 38,0020 грн/$

Последним курсом 2023 года на межбанке стал 38,15 грн/$ и Нацбанк установил новый официальный уровень на 1 января 2024-го.

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Последние в 2023 году межбанковские валютные торги сегодня, 29 декабря, начинались на площадке Bloomberg с 37,92 грн/$ и достигали 38,20 грн/$, а завершились на уровне 38,15 грн/$.

По состоянию на 12 часов Нацбанк устанавливал свой справочный курс на уровне 38,0071 грн/$, а официальный на 1 января 2024 года зафиксировал в итоге на 38,0020 грн/$.

Объем торгов на Bloomberg 29 декабря составил $180 млн, что почти вдвое меньше предыдущего показателя — $345 млн.

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