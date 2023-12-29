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29 декабря 2023, 19:16 Читати українською

Межбанк закрылся на 38,15 грн/$, НБУ установил курс на 1 января в 38,0020 грн/$

Последним курсом 2023 года на межбанке стал 38,15 грн/$ и Нацбанк установил новый официальный уровень на 1 января 2024-го.

Последним курсом 2023 года на межбанке стал 38,15 грн/$ и Нацбанк установил новый официальный уровень на 1 января 2024-го.
Фото: pixabay.com

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Последние в 2023 году межбанковские валютные торги сегодня, 29 декабря, начинались на площадке Bloomberg с 37,92 грн/$ и достигали 38,20 грн/$, а завершились на уровне 38,15 грн/$.

По состоянию на 12 часов Нацбанк устанавливал свой справочный курс на уровне 38,0071 грн/$, а официальный на 1 января 2024 года зафиксировал в итоге на 38,0020 грн/$.

Объем торгов на Bloomberg 29 декабря составил $180 млн, что почти вдвое меньше предыдущего показателя — $345 млн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
w33
w33
29 декабря 2023, 19:28
#
Потрібен ріст курсу, бо по іншому важко змусити купувати валюту
+
0
Ranet
Ranet
29 декабря 2023, 20:17
#
Побожески!
+
0
kegex
kegex
29 декабря 2023, 21:52
#
Делюсь итогом гривневых депозитов. Закинул при курсе 37.3 в августе на всю котлету под 19% (до налогов), в ноябре повторил по 17% (до налогов). В итоге на момент снятия 7 февраля буду иметь нал равнозначный курсу 40. И вот непонятно, в чем смысл был этих телодвижений, если просто сидеть в доларе по итогу выгоднее либо разнозначно)
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