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29 декабря 2023, 19:36 Читати українською

С 1 января сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч — Шмыгаль

Кабинет министров 29 декабря утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабинет министров 29 декабря утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов.
Фото: kmu.gov.ua

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«Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии», — отметил глава правительства.

Новая система, по словам премьер-министра, охватит как государственные органы с юрисдикцией по всей Украине (министерства, секретариат Кабинета Министров, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+15
Moonlighter
Moonlighter
29 декабря 2023, 19:41
#
«лише 30% — премії» — конечно прикольно было, каждый месяц выписывать себе +100% премии которые не облагаются налогом.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
29 декабря 2023, 20:01
#
«100% премии которые не облагаются налогом.»

Что за очередной бред…
И зарплата и премия облагаются как НДФЛ так и военным сбором
+
0
Moonlighter
Moonlighter
29 декабря 2023, 22:11
#
Согласен) Видать перепутал с ежегодным бонусом, который не облагается ндфл.
+
0
huliolopez
huliolopez
29 декабря 2023, 22:20
#
Але такого поняття як «бонус» в бухгалтерії не існує…
+
+15
Dev1984
Dev1984
29 декабря 2023, 20:01
#
Все оподатковувалось… Крім премії є ще надбавки за інтенсивність… Тобто нижній ланці можуть давати 30/30, а вищій 100/100 + доплати за ранг і т.д.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
29 декабря 2023, 22:12
#
+ спасибо
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 декабря 2023, 20:06
#
«З 1 січня скорочуємо кількість вакансій
державної служби майже на 20 тисяч — Шмигаль»

По штатному расписанию более 200тыс должностей.
Фактически работает всего 173 тыс госслужащих.
В штатном расписании урежут количество с 200тыс
до 180тыс должностей, а 173тыс госслужащих
как работали так и продолжат работать…
И ещё будет не заполнено около 7тыс вакансий…
+
0
67900852
67900852
29 декабря 2023, 22:05
#
Правильно, 95% держслужбовців країни мають працювати на 8000 грн. Особливо будуть зацікавленими такими окладами професійні менеджери і спеціалісти із приватного сектору, адже такий шанс з’явиться піти на роботу держслужбовцев вигрібати лайно і знизити свою зп з ринкових 50−100тис грн до 8 тис. Дуже круто (ні). Популізм такий популізм.
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