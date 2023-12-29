Кабинет министров 29 декабря утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
С 1 января сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч — Шмыгаль
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«Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии», — отметил глава правительства.
Новая система, по словам премьер-министра, охватит как государственные органы с юрисдикцией по всей Украине (министерства, секретариат Кабинета Министров, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).
Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.
Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.
Комментарии - 8
Что за очередной бред…
И зарплата и премия облагаются как НДФЛ так и военным сбором
державної служби майже на 20 тисяч — Шмигаль»
По штатному расписанию более 200тыс должностей.
Фактически работает всего 173 тыс госслужащих.
В штатном расписании урежут количество с 200тыс
до 180тыс должностей, а 173тыс госслужащих
как работали так и продолжат работать…
И ещё будет не заполнено около 7тыс вакансий…