С 1 января сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч — Шмыгаль

Кабинет министров 29 декабря утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей теперь по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии», — отметил глава правительства.

Новая система, по словам премьер-министра, охватит как государственные органы с юрисдикцией по всей Украине (министерства, секретариат Кабинета Министров, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит Украине сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.