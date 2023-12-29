МВФ сосредоточен на поддержке работы украинского государства и его соцобязательств, а не на военной сфере

Международный валютный фонд сосредоточен на поддержке работы украинского государства и его социальных обязательств, а не военной сфере. Об этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кэммер в интервью Голосу Америки.

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«Мы ожидаем, что Украина будет генерировать внутренние поступления», — заявил он в ответ на вопрос, готовы ли международные доноры увеличить помощь нашей стране, если бюджетные расходы вырастут из-за войны.

«Я всегда подчеркиваю очень четко — мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления», — сказал Кеммер.

Он подчеркнул, что доноры сосредотачивают свою экономическую поддержку именно на социальной составляющей бюджета и функционировании правительства.

«Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами. И мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и тому подобное. Именно на это направлена программа финансирования в объеме 122 миллиарда», — пояснил представитель МВФ.

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Помочь Украине генерировать дополнительные поступления лучшее управление, в частности Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердил Кабмин на выполнение условий программы Фонда, отметил Кеммер.

По его словам, стратегия позволит «получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени». Она также важна, чтобы построить современное государство, а современное государство нуждается в инвестициях.

«Для частного сектора в Украине нужно создать такую среду, которая позволит получать налоговые поступления и финансировать расходы», — отметил директор Европейского департамента МВФ.