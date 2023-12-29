Кабмин упростил для ветеранов и членов их семей назначение льгот на оплату коммунальных услуг

Кабинет министров 27 декабря упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги, льготник должен обратиться в уполномоченные органы.

«По этой причине украинские ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не имели возможности обратиться за их назначением лично. Следовательно, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством», — говорится в сообщении.

Следовательно, по решению правительства, вводится экспериментальный порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем.

Читайте также: Скидка на коммуналку и бесплатное лечение: какие льготы предусмотрены для УБД в 2023 году

Этот порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначение Пенсионным фондом Украины льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. А именно: