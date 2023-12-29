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29 декабря 2023, 15:31 Читати українською

Кабмин упростил для ветеранов и членов их семей назначение льгот на оплату коммунальных услуг

Кабинет министров 27 декабря упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кабинет министров 27 декабря упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны и членов их семей.
Фото: slovoidilo.ua

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Действующее законодательство предусматривает, что для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги, льготник должен обратиться в уполномоченные органы.

«По этой причине украинские ветераны войны, которые участвуют в военных действиях и находятся на передовой, сталкивались с проблемой невозможности оформления этих льгот, ведь не имели возможности обратиться за их назначением лично. Следовательно, ветераны и члены их семей не имели возможности воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством», — говорится в сообщении.

Следовательно, по решению правительства, вводится экспериментальный порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем.

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Этот порядок упрощает процедуру внесения сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначение Пенсионным фондом Украины льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. А именно:

  • если ветеран войны (лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ — с мая 2024 года это смогут сделать за него члены его семьи.
  • вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление — о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот.
  • объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.
  • предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности средствами портала «Дия».
Источник: Минфин
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