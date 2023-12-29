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29 декабря 2023, 13:12 Читати українською

После массированного вражеского обстрела в четырех областях есть отключение света — Минэнерго

В пятницу, 29 декабря, после массированного вражеского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В пятницу, 29 декабря, после массированного вражеского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

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Киевская область

В результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

Днепропетровская область

Обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

Одесская область

В результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Харьковская область

Из-за ночных и утренних обстрелов повреждены сети в пяти общинах области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысячи потребителей.

Донецкая область

Из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключили 43 населенных пункта (5,9 тысячи потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта — около 126 тысяч точек учета.

Запорожская область

В результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта — 5,6 тысячи абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

Херсонская область

В областном центре подключено 238 потребителей. Остаются обесточенными 4,3 тысячи клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысячи абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов — почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

Плановые отключения не предусматриваются

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, плановые отключения не предусматриваются.

Атака по Украине

Стоит отметить, что сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей — 6 и 8 лет.

Пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Источник: Минфин
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