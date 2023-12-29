Криптобиржа CatalX приостановила работу и рост стоимости активов криптофондов: что нового на рынке

Криптобиржа CatalX приостановила торговлю и вывод средств

Канадская криптовалютная биржа CatalX заморозила торговлю, операции по внесению и снятию средств после «нарушения безопасности». Об этом говорится в пресс-релизе.

Руководство подозревает, что в инциденте может быть причастен сотрудник. Платформа признала утрату части криптовалютных активов, но не уточнила сумму.

Компания привлекла к расследованию экспертов Deloitte LLP.

21 декабря 2023 г. Комиссия по ценным бумагам Альберты потребовала от компании прекратить торговую деятельность и начала расследование по платформе.

Аргентинцам могут разрешить декларировать криптоактивы без указания источника их происхождения.

27 декабря 2023 г. в Национальный конгресс Аргентины внесли на рассмотрение законопроект «Об основах и отправных точках свободы аргентинцев». Среди прочего он содержит определенные поправки в Налоговый кодекс, касающиеся криптоактивов.

Они изложены в разделе, посвященном «регуляризации» активов. Жителям страны предлагается задекларировать активы, в том числе криптовалютные, без необходимости указывать источник их происхождения.

Те, кто воспользуются этой возможностью до конца марта 2024, заплатят фиксированный сбор в размере 5% от полученного дохода. Если инвестор заполнит декларацию позже, ставка будет выше. С апреля до конца июня 2024 года — 10%, до сентября и позже — 15%.

По мнению авторов законопроекта, это позволит частично вывести доходы резидентов из теневого сектора.

В конце декабря 2023 года власти Аргентины издали указ «Основы реконструкции аргентинской экономики». Среди прочего он позволяет заключать контракты в тех активах, которые не признаны платежным средством в стране.

По словам министра иностранных дел Аргентины Дианы Мондино, контрагенты на локальном рынке могут вести взаиморасчеты как в биткоинах, так и в «литрах молока и килограммах мяса».

Криптовалютные хедж-фонды заработали в этом году 44% — Bloomberg

По итогам прошедших 12 месяцев криптовалютные хедж-фонды зафиксировали средний прирост стоимости активов в 44%, возобновившись после спада на 55% в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителя Pantera Capital, фонд ликвидных токенов компании вырос почти на 80%. Одной из самых больших позиций учреждения является монета dYdX. Доля биткоина и Ethereum в совокупности составляет менее 40%.

Stoka Global, инвестирующий преимущественно в альтокины, по состоянию на 30 ноября прибавил 268%.

Хотя средняя доходность хедж-фондов далека от показателя биткоина в 150%, многие участники отрасли ожидают ускоренного роста направления в будущем.

Благодаря положительной динамике первой криптовалюты потенциальные инвесторы снова «отвечают на телефонные звонки от управляющих фондами, поскольку хеджирование остается дешевым», добавил он.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что индекс криптофондов продемонстрировал наиболее впечатляющую производительность по сравнению с другими традиционными отслеживающими ими стратегиями.

Должники FTX предложили оценить претензии клиентов по рыночным ценам 2022 года

27 декабря 2023 г. должники биржи FTX подали заявление в суд США по делам о банкротстве. В ней говорится о «справедливой и разумной оценке» претензий пользователей, основанной на рыночных ценах от 11 ноября 2022 года.

В предложении указаны цены на около 500 цифровых активов на момент, когда FTX подала заявление о банкротстве.

«План предусматривает расчет претензий по цифровым активам путем конвертации стоимости актива в денежные средства на дату подачи заявления с использованием ставок, указанных в таблице конвертации цифровых активов, и осуществления распределений в денежной форме», — говорится в предложении.

В частности, должники предложили оценить биткоин по $16 871, Ethereum по $1258, а токен SOL по $16,24. Отметим, на момент написания статьи биткоин торгуется около $42 500, а Ethereum — по $2350. С момента подачи заявления о банкротстве монета SOL выросла почти в 7 раз и торгуется по $107, по данным TradingView.

Согласно заявлению, должники использовали данные аналитического сервиса Coin Metrics для оценки стоимости цифровых активов. Стороны, участвующие в деле о банкротстве, могут подать возражения до 11 января 2024 года. Слушание по этому делу назначено на 25 января. Ходатайство о выдаче приказа об оценке требований кредиторов на основе предложенных цен ожидает одобрения суда.

Некоторые клиенты FTX возражали против предложенного плана. Один из них назвал такую оценку «мошенничеством» и заявил, что дело может затянуться на несколько лет.