Криптобиржа CatalX приостановила работу и рост стоимости активов криптофондов: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2023, 11:04 Читати українською

Криптобиржа CatalX приостановила работу и рост стоимости активов криптофондов: что нового на рынке

В основном на рынке криптовалют.

В основном на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа CatalX приостановила торговлю и вывод средств

Канадская криптовалютная биржа CatalX заморозила торговлю, операции по внесению и снятию средств после «нарушения безопасности». Об этом говорится в пресс-релизе.

Руководство подозревает, что в инциденте может быть причастен сотрудник. Платформа признала утрату части криптовалютных активов, но не уточнила сумму.

Компания привлекла к расследованию экспертов Deloitte LLP.

21 декабря 2023 г. Комиссия по ценным бумагам Альберты потребовала от компании прекратить торговую деятельность и начала расследование по платформе.

Аргентинцам могут разрешить декларировать криптоактивы без указания источника их происхождения.

27 декабря 2023 г. в Национальный конгресс Аргентины внесли на рассмотрение законопроект «Об основах и отправных точках свободы аргентинцев». Среди прочего он содержит определенные поправки в Налоговый кодекс, касающиеся криптоактивов.

Они изложены в разделе, посвященном «регуляризации» активов. Жителям страны предлагается задекларировать активы, в том числе криптовалютные, без необходимости указывать источник их происхождения.

Те, кто воспользуются этой возможностью до конца марта 2024, заплатят фиксированный сбор в размере 5% от полученного дохода. Если инвестор заполнит декларацию позже, ставка будет выше. С апреля до конца июня 2024 года — 10%, до сентября и позже — 15%.

По мнению авторов законопроекта, это позволит частично вывести доходы резидентов из теневого сектора.

В конце декабря 2023 года власти Аргентины издали указ «Основы реконструкции аргентинской экономики». Среди прочего он позволяет заключать контракты в тех активах, которые не признаны платежным средством в стране.

По словам министра иностранных дел Аргентины Дианы Мондино, контрагенты на локальном рынке могут вести взаиморасчеты как в биткоинах, так и в «литрах молока и килограммах мяса».

Криптовалютные хедж-фонды заработали в этом году 44% — Bloomberg

По итогам прошедших 12 месяцев криптовалютные хедж-фонды зафиксировали средний прирост стоимости активов в 44%, возобновившись после спада на 55% в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителя Pantera Capital, фонд ликвидных токенов компании вырос почти на 80%. Одной из самых больших позиций учреждения является монета dYdX. Доля биткоина и Ethereum в совокупности составляет менее 40%.

Stoka Global, инвестирующий преимущественно в альтокины, по состоянию на 30 ноября прибавил 268%.

Хотя средняя доходность хедж-фондов далека от показателя биткоина в 150%, многие участники отрасли ожидают ускоренного роста направления в будущем.

Благодаря положительной динамике первой криптовалюты потенциальные инвесторы снова «отвечают на телефонные звонки от управляющих фондами, поскольку хеджирование остается дешевым», добавил он.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что индекс криптофондов продемонстрировал наиболее впечатляющую производительность по сравнению с другими традиционными отслеживающими ими стратегиями.

Должники FTX предложили оценить претензии клиентов по рыночным ценам 2022 года

27 декабря 2023 г. должники биржи FTX подали заявление в суд США по делам о банкротстве. В ней говорится о «справедливой и разумной оценке» претензий пользователей, основанной на рыночных ценах от 11 ноября 2022 года.

В предложении указаны цены на около 500 цифровых активов на момент, когда FTX подала заявление о банкротстве.

«План предусматривает расчет претензий по цифровым активам путем конвертации стоимости актива в денежные средства на дату подачи заявления с использованием ставок, указанных в таблице конвертации цифровых активов, и осуществления распределений в денежной форме», — говорится в предложении.

В частности, должники предложили оценить биткоин по $16 871, Ethereum по $1258, а токен SOL по $16,24. Отметим, на момент написания статьи биткоин торгуется около $42 500, а Ethereum — по $2350. С момента подачи заявления о банкротстве монета SOL выросла почти в 7 раз и торгуется по $107, по данным TradingView.

Согласно заявлению, должники использовали данные аналитического сервиса Coin Metrics для оценки стоимости цифровых активов. Стороны, участвующие в деле о банкротстве, могут подать возражения до 11 января 2024 года. Слушание по этому делу назначено на 25 января. Ходатайство о выдаче приказа об оценке требований кредиторов на основе предложенных цен ожидает одобрения суда.

Некоторые клиенты FTX возражали против предложенного плана. Один из них назвал такую оценку «мошенничеством» и заявил, что дело может затянуться на несколько лет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами