Курс валют на 29 декабря: доллар и евро на наличном рынке подорожали на 40 копеек

В пятницу, 29 декабря, на наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 40 копеек в продаже. Евро подорожал на 25 копеек в покупке и на 40 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,00−38,80 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,72−38,95, евро — 42,60−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,07−38,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,13−42,14 грн/евро.

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