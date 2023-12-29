С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысячу подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы купили в этом году почти 200 тысяч подержанных авто, ввезенных из-за границы. Самые популярные модели
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Средний возраст б/у авто, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.
Из общего количества наибольшую долю составляли:
бензиновые авто — 45%,
дизельные авто — 33%,
электромобили — 14%,
автомобили с ГБО — 5%,
гибриды — 3%.
Самые популярные модели
По данным ассоциации, самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом, перешедшим в 2023 году на украинскую регистрацию, был Volkswagen Golf.
В то же время, лидер среди дизельных и авто с ГБО — Renault Megane.
В сегменте электромобилей первенство по Nissan Leaf.
А у сегментов гибридов лидирует Ford Fusion US.
Источник: Минфин
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