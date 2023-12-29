Украинцы купили в этом году почти 200 тысяч подержанных авто, ввезенных из-за границы. Самые популярные модели

С начала 2023 года украинцы приобрели 191 тысячу подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период. Об этом сообщает Укравтопром.

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Средний возраст б/у авто, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.

Из общего количества наибольшую долю составляли:

бензиновые авто — 45%,

дизельные авто — 33%,

электромобили — 14%,

автомобили с ГБО — 5%,

гибриды — 3%.

Самые популярные модели

По данным ассоциации, самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом, перешедшим в 2023 году на украинскую регистрацию, был Volkswagen Golf.

В то же время, лидер среди дизельных и авто с ГБО — Renault Megane.

В сегменте электромобилей первенство по Nissan Leaf.

А у сегментов гибридов лидирует Ford Fusion US.