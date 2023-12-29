За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 357520 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 декабря: 850 российских оккупантов, 13 танков и 36 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
- личного состава — около 357520 (+850) человек,
- танков — 5953 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 11033 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 8417 (+26) ед,
- РСЗО — 938 (+3) ед,
- средства ПВО — 620 (+3) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6539 (+36),
- крылатые ракеты — 1620 (+0),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11215 (+35) ед,
- специальная техника — 1254 (+7)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии