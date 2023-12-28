Курс валют на вечер 28 декабря: на межбанке доллар и евро продолжают стремительно идти вверх

К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро подорожал на 26 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 декабря Закрытие 28 декабря Изменения доллар 37,80/37,83 38,07/38,09 27/26 евро 42,02/42,04 42,28/42,29 26/25

Объем торгов на основной площадке межбанка Bloomberg сегодня, 28 декабря, составил $344,9 млн. Основной продавец — НБУ (70−80% всех продаж валюты за четверг на торгах).

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,85−38,40 грн. Евро покупают за 41,75 грн, а продают за 42,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,84, евро — 42,50−42,90 грн.

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