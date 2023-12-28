От международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $42,6 млрд, в том числе в декабре около $5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, сообщает глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
Внешнее финансирование бюджета: Главные кредиторы и доноры Украины в 2023 году
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Топ-5 кредиторов/доноров, на которых приходится 95% всего внешнего финансирования в 2023 году:
- ЕС — $19,68 млрд (заем);
- США — $10,95 млрд (грант);
- МВФ — $4,48 млрд (заем);
- Япония — $3,63 млрд (заем под гарантию и грант);
- Канада — $1,76 млрд (заем).
Гранты (безвозвратная помощь) составили 27% от всего внешнего финансирования бюджета. Их подавляющую часть (94%) предоставили США.
По словам Гетманцева, декабрь стал вторым месяцем по объемам поступлений в текущем году (больше всего было только в апреле). Это ускорение позволило:
Закрыть почти всю потребность во внешнем финансировании на 2023 год.
«Напомню, что она изначально оценивалась в $42,3 млрд, после октябрьских изменений в бюджет выросла до около $44,5 млрд. Следовательно, есть достаточный уровень внешнего финансирования с учетом активизации размещения ОВГЗ к концу года», — заявил он.
Гетманцев отметил, что также следует учитывать, что часть плановых расходов традиционно недофинансируется. В 2013 — 2022 гг. средний уровень выполнения плана по расходам общего фонда составлял 97%, в том числе в 2022 — 92% (за 11 месяцев 2023 года — 93%).
Создать определенный запас ликвидности для прохождения основных бюджетных платежей в первые 2 месяца года, пока не поступит основное финансирование от ЕС и США.
Все внешнее бюджетное финансирование с начала войны составило $73,7 млрд. За счет этих средств осуществлялось покрытие приоритетных невоенных расходов бюджета прежде всего на социальную сферу и восстановление от последствий войны.
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