После сделки с T-Mobile котировки SoftBank выросли на 7%

Ценные бумаги инвестиционной компании SoftBank выросли в цене на 7%. Подъем начался после появления информации о том, что фирма заключила сделку стоимостью в $7,6 миллиарда с оператором связи T-Mobile US. Такое повышение котировок оказалось наиболее значительным с середины лета. Затем подъем несколько просел (до 4,23%), отметили аналитики LBLV .

Соглашение с T-Mobile US заключается Sprint, владельцем которой является SoftBank. У нее есть связь с условиями сделки, подписанной в 2020-м, когда произошло слияние двух фирм. В начале этой недели, 26 декабря, японский инвестиционный гигант заявил, что в его собственности окажется более 48,751 миллиона акций T-Mobile.

Условия договора предполагают, что SoftBank перейдут ценные бумаги T-Mobile в том случае, если скользящая усредненная стоимость за 45 суток в течение определенного времени превзойдет $150. Это условие начнет действовать через 2 года после закрытия сделки, до завершения 2025-го. Соглашение в 2 раза увеличит долю T-Mobile, принадлежащую SoftBank (с 3,75% до 7,64%).

В 2023 году темпы роста акций SoftBank оказались ниже среднерыночных

Объединение активов T-Mobile и Sprint является одной из самых крупных сделок для отрасли. Ее итоговая цена составила порядка $37 миллиардов. В 2023-м Softbank занималась постепенным привлечением капитала и увеличением объема вложений с расчетом на улучшение ситуации на рынке в грядущем году. Руководитель компании являлся ключевым инвестором в стартап-проекты на завершающих этапах, но понес потери из-за череды провалов, в число которых вошло превращение WeWork в банкрота.

Котировки SoftBank с первых дней текущего года выросли в цене только на 14%. За тот же период времени Nikkei 225 поднялся на 30%. Аналитики LBLV подсчитали, что акции этой компании участвуют в торгах со скидкой, составляющей 45,5% к цене активов.

Владислав Папуш, финансовый аналитик LBLV