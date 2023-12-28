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28 декабря 2023, 12:34 Читати українською

Украина подает иск о конфискации активов компании, связанной с российским букмекером 1xBet

Министерство юстиции Украины по материалам Государственного бюро расследований подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания в доход государства активов ООО «Роял Пэй» в виде ценных бумаг и денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Министерство юстиции Украины по материалам Государственного бюро расследований подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания в доход государства активов ООО «Роял Пэй» в виде ценных бумаг и денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Следователи ДБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора осуществляют досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Связь с 1xBet

В ходе расследования стражи порядка установили связанность компании Sia Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания».

Указом президента Украины Владимира Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» к юридическому лицу-нерезиденту Sia Royal Pay Europe сроком 5 лет.

В свою очередь, в ООО «Твоя компания беттинга» указом президента и решением СНБО введены санкции сроком 50 лет.

Также подтверждено, что на украинских счетах Sia Royal Pay Europe находятся средства российского капитала на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.

На основании постановлений суда наложены аресты на эти средства, которые ДБР летом этого года передало в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенными на депозите в государственном банковском учреждении, составляет почти 43 млн грн. Однако этого недостаточно для финансирования нужд государства в условиях российской агрессии.

Именно поэтому ДБР в рамках действующего законодательства инициировало 100% взыскание активов Sia Royal Pay Europe в доход государства в соответствии с нормами закона Украины «О санкциях».

Источник: Минфин
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