Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов
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Входящий в новый пакет военной помощи
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- Зенитные ракеты Stinger;
- Компоненты системы ПВО;
- Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Противотанковые системы Javelin и AT-4;
- Более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Подрывные боеприпасы для уборки помех;
- Запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Важно, чтобы Конгресс как можно скорее в новом году принял меры по дополнительному запросу президента относительно национальной безопасности, чтобы обеспечить продолжение нашей поддержки Украины и возможность Украины защитить себя от продолжающихся нападений России», — говорится в сообщении.
Напомним
Конгресс США не смог принять к новогодним каникулам закон, предусматривающий выделение средств для Украины. К рассмотрению этого вопроса могут возвратиться в январе.
Ранее администрация президента США Джо Байдена инициировала новый общий пакет помощи для Украины и Израиля общим объемом в $106 млрд.
Из общей суммы около $61,4 млрд предлагалось выделить на помощь Украине, в том числе $46,1 млрд — на оборону. Однако этот законопроект до сих пор не был принят.
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