США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 миллионов

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $250 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

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Входящий в новый пакет военной помощи

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

Зенитные ракеты Stinger;

Компоненты системы ПВО;

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Противотанковые системы Javelin и AT-4;

Более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Подрывные боеприпасы для уборки помех;

Запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Важно, чтобы Конгресс как можно скорее в новом году принял меры по дополнительному запросу президента относительно национальной безопасности, чтобы обеспечить продолжение нашей поддержки Украины и возможность Украины защитить себя от продолжающихся нападений России», — говорится в сообщении.

Напомним

Конгресс США не смог принять к новогодним каникулам закон, предусматривающий выделение средств для Украины. К рассмотрению этого вопроса могут возвратиться в январе.

Ранее администрация президента США Джо Байдена инициировала новый общий пакет помощи для Украины и Израиля общим объемом в $106 млрд.

Из общей суммы около $61,4 млрд предлагалось выделить на помощь Украине, в том числе $46,1 млрд — на оборону. Однако этот законопроект до сих пор не был принят.