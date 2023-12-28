Власти Гонконга заставят эмитентов стейблкоинов получать лицензию: что нового на крипторынке

Регуляторы Гонконга планируют ввести лицензирование эмитентов стейблкоинов

Финансовые регуляторы Гонконга предложили обязать компании-эмитенты стейблкоинов получать лицензию для ведения деятельности на локальном рынке.

Представители Валютного управления Гонконга (HKMA) и Управление финансовых услуг и казначейства (FSTB) аргументируют свою позицию защитой интересов пользователей. По их мнению, криптовалютный рынок по-прежнему несет в себе высокие риски для розничных инвесторов.

Как заявил глава HKMA Эдди Юэ, индустрия цифровых активов все еще «далека от зрелости», хотя и продолжает активно развиваться. По этой причине крипторинок нуждается в регулировании и понятных правилах игры, считает он.

В то же время Юэ признает стремительный рост отрасли. Он отметил, что очевидный потенциал криптовалютной сферы был «омрачен» волатильностью цен, пандемией COVID-19 и последствиями криптозими. Однако инновационная отрасль продолжает восстановление и нуждается в понятной нормативно-правовой базе, считает глава HKMA.

По его словам, стейблкоины могут стать связующим звеном между сферой традиционных финансов и криптовалютным рынком.

Для получения лицензии компании-эмитенты, по предложению регуляторов, должны удовлетворять ряд требований. В их числе значится необходимость обеспечить достаточные резервы.

«Необходимо создать эффективный механизм стабилизации, такой как поддержка пула высоколиквидных резервов с надлежащей организацией хранения. Он позволит гарантировать, что пользователи смогут обменять стейблкоины на фиатную валюту по номиналу, если захотят», — говорится в заявлении.

Криптобиржи стали частью нелегальной форекс-схемы в Китае на $2,2 млрд

В Китае стражи порядка разоблачили нелегальную форекс-группу, которая с помощью криптобирж обходила валютные ограничения. Об этом сообщают местные СМИ.

По имеющейся информации, мужчина по фамилии Цзинь разработал незаконную схему получения иностранных платежных средств. Он создал сеть подпольных организаций, действовавших на территории 17 провинций и муниципалитетов.

Форекс-группа покупала цифровые активы внутри страны, после чего реализовывали их через зарубежные криптовалютные биржи. Это позволяло организации обходить контроль за движением капитала и получать иностранную валюту.

Инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао Сюй Сяо заявил, что Цзинь и его подельники ежедневно проводили операции с оборотом в 3 млн юаней (около $418 000). Именно подозрительная активность на банковских счетах и привлекла внимание стражей порядка.

Во время рейда полиция изъяла криптовалюты на сумму $28 000. Средства хранились в Tether, Litecoin и других цифровых активах.

В целом форекс-группа реализовала активы на сумму $2,2 млрд.

Следует отметить, что по законам Китая граждане страны не имеют права обменивать иностранную валюту на сумму свыше $50 000 в год без специального разрешения. Обход этих ограничений считается преступлением в области отмывания денег.

Южная Корея обязала госслужащих раскрывать информацию о криптовалютных активах

Южнокорейские государственные служащие с 2024 года обяжут раскрывать информацию о принадлежащих им криптоактивах. Об этом заявили в Министерстве по управлению персоналом Южной Кореи.

Свыше 5800 сотрудников правительственных ведомств и организаций начнут публиковать данные о своих цифровых активах. Это нововведение является частью «Инициативы по соблюдению общественной этики и прозрачности».

Данные будут публиковаться на специализированном портале, где пользователи смогут найти информацию об имуществе и активах госслужащих. Правительство рассчитывает таким образом повысить эффективность работы и усилить борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты.

«Ожидается, что прозрачность государственной службы еще больше повысится благодаря внедрению интегрированной службы раскрытия информации и регистрации виртуальных активов», — заявил министр по управлению персоналом Южной Кореи Ким Сын Хо.

Worldcoin запустила службу верификации World ID в Сингапуре

Протокол цифровой идентификации World ID начал работу в Сингапуре. Об этом сообщили представители криптовалютного проекта Worldcoin.

Теперь жители Сингапура могут подтвердить свою личность с помощью устройства Orb. Интерес к верификации данных посредством World ID и проекта Worldcoin продолжает расти", — написала команда проекта.

В средине декабря разработчики представили обновленную версию протокола World ID 2.0. Они сообщили, что более 2,8 млн человек по всему миру прошли верификацию личности.

Помимо запуска протокола, стоящий за созданием Worldcoin стартап Tools for Humanity стал членом двух организаций: сингапурской ассоциации Fintech (SFA) и ассоциации криптовалютных предприятий и стартапов Сингапура (ACCESS). Компания продолжает наращивать свое присутствие на рынках Азии, Европы и Южной Америки, говорится в пресс-релизе.

Как сообщила команда проекта, на прошлой неделе служба верификации World ID стала доступна жителям испанских городов Севилья и Бильбао. Кроме того, протокол начал работу в Кельне и Лейпциге.