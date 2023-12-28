Курс валют на 28 декабря: доллар и евро резко ушли вверх

В четверг, 28 декабря, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 18 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Курс евро вырос на 20 копеек в покупке и на 38 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,45, евро — 42,10−42,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,80−37,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,02−42,04 грн/евро.

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