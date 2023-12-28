Минфин - Курсы валют Украины

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28 декабря 2023, 10:31 Читати українською

Курс валют на 28 декабря: доллар и евро резко ушли вверх

В четверг, 28 декабря, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 18 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже.

В четверг, 28 декабря, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 18 копеек.
Фото: pixabay.com

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Курс евро вырос на 20 копеек в покупке и на 38 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,45, евро — 42,10−42,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,80−37,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,02−42,04 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+6
w33
w33
28 декабря 2023, 11:26
#
Новорічний загон оленів «as usual»
+
+42
TAN72
TAN72
28 декабря 2023, 11:50
#
Олени будут покупать по 40+./font>
+
0
Rubi0
Rubi0
28 декабря 2023, 11:31
#
Делаем ставки, на межбанке отметку в 38 до НГ возьмем?
+
0
Sarevok
Sarevok
28 декабря 2023, 13:06
#
Ты, наверное, хотел написать «до обеда»?
+
0
Я Саня
Я Саня
28 декабря 2023, 12:01
#
Так, а що дивуватися, такий законопроект внесли що пахне колапсом всього. Не дивно що гривня йде догори
+
0
TAN72
TAN72
28 декабря 2023, 12:10
#
И печать фантиков по 50 ярдов в месяц.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
28 декабря 2023, 13:07
#
Немає друку гривні, не вводить людей в оману. Вони і так через вас доларів по 42 накупили в 2022
+
0
Vorlock
Vorlock
28 декабря 2023, 13:46
#
Тіко униз, догори йде валюта
+
+15
Uuu123
Uuu123
28 декабря 2023, 12:43
#
Деякі офіційні особи заявляють що вже з січня не буде чім платити пенсії та зарплати бюджетникам, це і провокує знецінення гривні великими стрибками. І саме цікаве що за це передчасне розгойдування паніки в суспільстві ці офіційні особи зовсім не будуть покарані, а навпаки заохоченні. Мабуть ці люди трохи працюють на стороні РФ, чі всі методи гарні, коли йдеться про власну наживу.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
28 декабря 2023, 13:06
#
В ЗСУ добре платять
+
+15
Sarevok
Sarevok
28 декабря 2023, 13:36
#
Деньги после смерти не сказать, что сильно нужны.
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