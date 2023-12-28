Кабмин увеличил компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Правительство увеличило сроки и размеры предоставления работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутри перемещенных лиц и внутри перемещенных лиц с инвалидностью. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров 27 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до 6 месяцев — за трудоустройство ВПЛ среди лиц с инвалидностью», — заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля — 8000 грн.

«То есть если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо. Если это будет ВПЛ среди лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника», — пояснила Бережная.