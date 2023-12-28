Национальный банк Украины расширяет круг участников Кредитного реестра, предоставляющих информацию в реестр и имеющих возможность получать сведения из него. Так кроме банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, участниками реестра будут финансовые компании и кредитные союзы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ расширил количество участников Кредитного реестра
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Соответствующие изменения установлены обновленным Положением о Кредитном реестре НБУ в соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях». В Положении также определяется:
- снижение размера порогового значения предоставления информации кредитодателями (банками, финансовыми компаниями, кредитными союзами) и Фондом гарантирования вкладов физических лиц в Кредитный реестр до 50 тысяч гривен;
- снижение размера порогового значения предоставления информации из Кредитного реестра до 10 минимальных заработных плат (80 000 грн — с 1 апреля 2024 года в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год»);
- расширение перечня информации, которую кредитодатели и Фонд гарантирования вкладов физических лиц будут предоставлять/получать в/из Кредитного реестра.
Также утверждено Положение о взаимодействии финансовых компаний и кредитных союзов с Нацбанком по Кредитному реестру НБУ, в котором, в частности, определено:
- порядок предоставления финансовыми компаниями и кредитными союзами уточненной информации в Кредитный реестр НБУ;
- порядок предоставления финансовой компании/кредитному союзу информации из Кредитного реестра и подробный перечень такой информации.
Вышеупомянутые изменения утверждены постановлениями правления Национального банка:
- от 21 декабря 2023 года № 176 «Об утверждении Положения о взаимодействии финансовых компаний и кредитных союзов с Национальным банком Украины относительно Кредитного реестра Национального банка Украины» (вступает в силу с 1 января 2024 года, в то же время устанавливает полугодовой переходный период по предоставлению информации из Кредитного реестра Национальным банком и по выполнению требований этого постановления финансовыми компаниями и кредитными союзами);
- от 25 декабря 2023 года № 180 «О внесении изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины» (вступает в силу 1 июля 2024 года).
Источник: Минфин
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