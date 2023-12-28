НБУ расширил количество участников Кредитного реестра

Национальный банк Украины расширяет круг участников Кредитного реестра, предоставляющих информацию в реестр и имеющих возможность получать сведения из него. Так кроме банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, участниками реестра будут финансовые компании и кредитные союзы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующие изменения установлены обновленным Положением о Кредитном реестре НБУ в соответствии с Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях». В Положении также определяется:

снижение размера порогового значения предоставления информации кредитодателями (банками, финансовыми компаниями, кредитными союзами) и Фондом гарантирования вкладов физических лиц в Кредитный реестр до 50 тысяч гривен;

снижение размера порогового значения предоставления информации из Кредитного реестра до 10 минимальных заработных плат (80 000 грн — с 1 апреля 2024 года в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год»);

расширение перечня информации, которую кредитодатели и Фонд гарантирования вкладов физических лиц будут предоставлять/получать в/из Кредитного реестра.

Также утверждено Положение о взаимодействии финансовых компаний и кредитных союзов с Нацбанком по Кредитному реестру НБУ, в котором, в частности, определено:

порядок предоставления финансовыми компаниями и кредитными союзами уточненной информации в Кредитный реестр НБУ;

порядок предоставления финансовой компании/кредитному союзу информации из Кредитного реестра и подробный перечень такой информации.

Вышеупомянутые изменения утверждены постановлениями правления Национального банка: