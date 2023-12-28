За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 356 670 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 декабря: 920 российских оккупантов, 27 танков и 32 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 356670 (+920) человек,
- танков — 5940 (+27) ед,
- боевых бронированных машин — 11015 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 8391 (+15) ед,
- РСЗО — 935 (+1) ед,
- средства ПВО — 617 (+1) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6503 (+32),
- крылатые ракеты — 1620 (+0),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40) ед,
- специальная техника — 1247 (+7).
Источник: Минфин
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