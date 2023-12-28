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28 декабря 2023, 9:32 Читати українською

«Роскосмос» потерял почти $2 миллиарда из-за санкций

Российская государственная корпорация «Роскосмос» потеряла 180 млрд рублей ($1,96 млрд) после отказа других стран от сотрудничества из-за санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом рассказал глава корпорации Юрий Борисов, сообщает «Коммерсант».

Российская государственная корпорация «Роскосмос» потеряла 180 млрд рублей ($1,96 млрд) после отказа других стран от сотрудничества из-за санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Фото: pixabay.com

По его словам, отрасль сильно пострадала от влияния западных санкций и лишилась большого объема экспорта.

«Из 230 млрд руб. контрактов 180 млрд приходилось на так называемые „недружественные“ страны — это и поставки двигателей, это и пусковые услуги. Поэтому 180 млрд, по сути, у нас ушли из объема экспортной выручки», — сказал Борисов.

По его словам, что по итогам 2023 года «Роскосмос» останется убыточным.

«В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную (работу, — ред.)», — сказал Борисов.

По его словам, после пересчета в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 млрд руб. Он также отметил, что консолидированная выручка отрасли в 2023 году выросла на 24 млрд руб. по сравнению с прошлым годом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
28 декабря 2023, 9:40
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Так в РФ считают в рублях — к чему такой заголовок?
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