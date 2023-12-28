14 главных конфликтов 2023 года и новые войны: геополитическая карта на 2024 год

Война в Украине — далеко не единственная, которая сейчас происходит в мире. Какие новые конфликты могут отвлечь внимание от нашего государства и как они повлияют на глобальную экономику, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Какие конфликты были в этом году

Новая тактика орды — разжигание военных конфликтов в мире для распыления внимания и помощи партнеров Украины. Мы уже видели, как повлиял конфликт в Израиле на сокращение объемов военной и финансовой помощи Украине.

Итак, в 2023 году, кроме Украины, горячие конфликты были в:

1. Нагорный Карабах.

2. Массовые протесты в Иране против действующей власти.

3. Йемен.

4. Гражданская война в Эфиопии.

5. Военный переворот в Конго (не без участия Вагнера).

6. Военный конфликт в африканском регионе Сахель.

7. Бандитский беспредел и гуманитарная катастрофа в Гаити.

8. Протесты и беспорядки в Пакистане.

9. Рост напряженности в Тайване.

10. Нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

11. Военный переворот в Нигере (не без участия Вагнера).

12. Гражданская война в Мьянме.

13. Военный переворот в Габоне.

14. Гражданская война в Судане.

К чему еще следует готовиться в 2024 году

1. Продолжение военного конфликта в Йемене.

После продолжающегося военного вмешательства Израиля в секторе Газа повстанцы-хуситы, которые контролируют часть Йемена, угрожают морскому судоходству, которое проходит через пролив Баб-эль-Мандаб вблизи Суэцкого канала.

Поскольку около 30% мировых морских контейнерных перевозок проходит через этот торговый маршрут, полномасштабная война между Западом и повстанцами-хуситами в Йемене может оказать серьезное влияние на мировую экономику.

2. Южно-Китайское море (Китай, Малайзия, Филиппины и Вьетнам).

«Напряженность в Южно-Китайском море снова вспыхивает», — сообщил CNN в сентябре 2023 года после попыток Китая вырвать контроль над «рядом малоизвестных рифов и атоллов вдали от береговой линии Южно-Китайского моря, [путем] создания военных объектов, включая взлетно -посадочные полосы и порты».

Геополитическое значение Южно-Китайского моря, как перекресток морской торговли, невозможно переоценить; через этот перекресток в мир отправляется более 50% промышленной продукции Японии и Китая.

3. Тайваньский пролив (Китай и Тайвань).

В августе 2023 года, после визита вице-президента Тайваня Уильяма Лая в США, «Китай начал широко ожидаемые учения вблизи Тайваня в гневном ответе на его короткие визиты в Соединенные Штаты».

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что, в отличие от россии, Китай слишком интегрирован в мировую экономику, чтобы рисковать разрушением своей и без того шаткой внутренней экономики войной из-за Тайваня, — по крайней мере, в ближайшее время.

4. Африканский Рог (Эфиопия, Сомали, Эритрея и Джибути).

Самым заметным является то, что гражданская война в Судане продолжается между соперничающими группировками с апреля 2023 года.

В то время, как Южный Судан и Сомали борются с почти полным отсутствием верховенства закона и политической стабильности, присутствие таких опасных группировок, как «Аль-Шабаб» и банд сомалийских пиратов, растет.

5. Джамму и Кашмир (Индия и Пакистан).

«В последние семь десятилетий Кашмир был эпицентром ожесточенного спора между Индией и Пакистаном, в котором жители Джамму являются неотъемлемой стороной».

Индия на данный момент разместила в регионе более 900 000 военнослужащих — знак, который трудно интерпретировать оптимистично.

Совокупное население двух южноазиатских ядерных государств превышает 1,6 миллиарда человек.

Любая военная конфронтация между двумя странами будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики, тем более, что Индия все чаще становится частью цепочки поставок различных отраслей — от программного обеспечения и информационных технологий до фармацевтики.

6. Реализация территориальных претензий Венесуэлы к Гайане.

В Венесуэле 95% участников референдума поддержали территориальные претензии к Гайане.

7. Развитие конфликта и бедствия в Демократической Республике Конго.

Страна вступает в 2024 год с 25,4 миллионами людей, которые нуждаются в гуманитарной помощи, — больше, чем в любой другой стране мира.

8. Продолжение гражданской войны в Эфиопии.

9. Продолжение гуманитарной катастрофы в Нигере.

10. Сомали. Продолжение боевых действий между войсками правительства и вооруженной группировкой «Аш-Шабааб».

11. Мали. Эскалация конфликта между правительством, вооруженными группировками и оппозиционными группировками туарегов в 2024 году может серьезно увеличить ущерб мирному населению.

12. Продолжение военного конфликта в Мьянме.

13. Новые вооруженные столкновения в Буркина-Фасо после военного переворота 2022 года.

Усиливающаяся осада городов вооруженными группировками приведет к увеличению гуманитарных потребностей.

14. Продолжение военного конфликта в Израиле и Палестине.

15. Продолжение гражданской войны в Судане.

Это далеко не все потенциальные горячие точки.

Есть риски вспышек новых военных конфликтов почти на каждом континенте.

Мы понимаем, что «если звезды загораются, это кому-то нужно».

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Нам же важно помнить о том, что военная и финансовая помощь может и будет сокращаться, а значит, рассчитывать можем только на себя.