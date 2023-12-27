К концу дня на межбанке курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. Евро выросло на 53 копейки в покупке и на 54 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 27 декабря: на межбанке евро резко выросло, доллар тоже поднялся
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Открытие 27 декабря
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Закрытие 27 декабря
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Изменения
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37,52/37,54
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37,80/37,83
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28/29
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41,43/41,44
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41,96/41,98
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53/54
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,12 грн. Евро покупают за 41,40 грн., а продают за 42,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,17−38,30, евро — 41,90−42,10 грн.
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Источник: Минфин
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