В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около $5 млрд. внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.
В декабре 2023 года Украина привлекла $5 млрд грантов от международных партнеров
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Основные доноры
- Япония — $2,2 млрд (льготное финансирование и гранты);
- ЕС — $1,6 млрд (льготное финансирование);
- Международный валютный фонд — около $900 млн (льготное финансирование);
- Норвегия — $190 млн (грант);
- Германия — $55 млн (грант);
- США — $50 млн (грант);
- Швейцария — $20 млн (грант);
- Всемирный банк — $8 млн (льготное финансирование).
Направление помощи
Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.
Источник: Минфин
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