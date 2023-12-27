В декабре 2023 года Украина привлекла $5 млрд грантов от международных партнеров

В декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около $5 млрд. внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.