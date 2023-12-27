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27 декабря 2023, 15:32 Читати українською

В приложении monobank стала доступна автооплата lifecell

Абоненты мобильного оператора lifecell, являющиеся клиентами monobank, теперь могут настроить автоматическую оплату по тарифу через платежное приложение — при изменении тарифа или его стоимости сумма и (или) дата последующей оплаты обновляются автоматически. Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

Абоненты мобильного оператора lifecell, являющиеся клиентами monobank, теперь могут настроить автоматическую оплату по тарифу через платежное приложение — при изменении тарифа или его стоимости сумма и (или) дата последующей оплаты обновляются автоматически.
Фото: monobank.ua

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Все изменения можно увидеть в приложении My lifecell в разделе Автооплата и в приложении monobank в разделе «Мобильная связь» — Автооплата lifecell.

Как это работает

За один день до даты оплаты пакета услуг после 20:00 с банковского счета monobank будет сниматься сумма соответствующая стоимости тарифа и дополнительной суммы пополнения счета (по желанию, если абонент ее установит).

Последующая автоматическая оплата произойдет через четыре недели или через 30 дней — согласно условиям пакета услуг и без комиссии. Когда абонент перезакажет пакет услуг ранее, дата последующей оплаты автоматически обновится и повторного снятия средств не произойдет.

Чем автооплата отличается от обычного автопополнения

  • Сумма средств резервируется только на оплату тарифа и не может пойти на другие платежи.
  • Списание средств с карты производится за один день до оплаты пакета услуг по тарифу.
  • Не требуется изменять настройки автооплаты при изменении тарифа или его стоимости, а также при перезаказе пакета услуг по тарифу.

Как настроить услугу «Автооплата» в приложении monobank

  • Войдите в приложение monobank.
  • Перейдите в раздел «Еще» и выберите «Мобильная связь».
  • Выберите пункт «Подключить автооплату lifecell».
  • Выберите карту для автоматической оплаты. В этом же разделе можно и отключить автоплату.

Или же можно перейти по ссылке и подключить автооплату.

Источник: Минфин
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