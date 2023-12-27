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27 декабря 2023, 16:50 Читати українською

Мировые цены на рис выросли до максимума за 15 лет

Мировые цены на рис подскочили к новому 15-летнему максимуму, вызванному сильным спросом и беспокойством по поводу предложения. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировые цены на рис подскочили к новому 15-летнему максимуму, вызванному сильным спросом и беспокойством по поводу предложения.
Фото: pixabay.com

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По данным Ассоциации экспортеров Таиландского риса, тайский белый рис 5%-й очистки, который является азиатским эталоном, растет третью неделю подряд и в среду, 27 декабря, достиг $659 за тонну.

Это самый высокий показатель с октября 2008 года, и рост цен в этом году составил около 38% после того, как крупнейший поставщик риса — Индия — ограничила экспорт, а сухая погода поставила под угрозу производство.

Рис является жизненно важным продуктом питания для людей в Азии и Африке, и последний рост цен может усилить инфляционное давление и увеличить расходы на импорт покупателей.

Некоторые страны начали увеличивать закупки риса, чтобы создать достаточные запасы из-за опасений, что влияние Эль-Ниньо приведет к дальнейшему сокращению поставок в ближайшие месяцы.

Источник: Минфин
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