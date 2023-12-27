Цена газа в Европе взлетела на 8% из-за напряженности на Ближнем Востоке

За последние два года Суэцкий канал стал основным маршрутом мировой торговли сжиженным природным газом. Как сообщало агентство, страны Европы используют его в качестве основной замены трубопроводного российского газа. Роль Суэцкого канала возросла в этом году из-за перегруженности Панамского канала, через Суэц теперь нередко вынуждены идти и суда, везущие грузы в страны Юго-Восточной Азии.

Тем не менее цены на газ в Европе в последние дни менялись в относительно узком диапазоне. Большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) и относительно низкий спрос повысили уверенность рынка в том, что регион сможет комфортно пережить этот отопительный сезон. Ожидается, что погода в большей части Европы останется мягкой до начала января, что означает снижение спроса на газ для отопления, сообщило агентство.

Тем не менее в 2024 году рынок газа ждут несколько «бычьих» рисков, таких как геополитическая напряженность, включая риск прекращения транзита по Красному морю, предупредили в консалтинговой компании Timera Energy.

Аналитики ING не ждут заметного снижения цен на газ на хабе TTF в ближайшее время из-за возможных скачков спроса и трудностей с наращиванием предложения СПГ в краткосрочной перспективе. Однако ближе к концу 2024 года на мировых газовых рынках начнут появляться новые экспортные мощности СПГ, что позволит ЕС увеличить импорт газа, предупредили эксперты.

Прогноз аналитиков

Кроме того, в Европе продолжает наблюдаться значительное снижение спроса на газ, указали в ING. В этом году спрос оказался почти на 7% ниже прошлогоднего и примерно на 16% ниже среднего показателя за 2017−2021 годы. Слабым является не только промышленный спрос, но также и спрос со стороны энергетического сектора.

В ING ожидают, что в 2024 году средняя цена фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составит €43 за 1 МВт·ч, или примерно $498 за 1 тыс. куб. м.