Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 8,4%, достигнув 37,055 евро за 1 МВт·ч, или $429,8 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена газа в Европе взлетела на 8% из-за напряженности на Ближнем Востоке
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Как изменилась стоимость
Биржевые цены на газ в Европе растут из-за риска расширения военных действий на Ближнем Востоке. Цены выросли на 7% после того, как удары США по иракским объектам и новые атаки боевиков-хуситов на суда в Красном море усилили опасения того, что обстановка на Ближнем Востоке становится все более нестабильной, пишет Bloomberg.
Через Красное море доставляют грузы в Европу суда, идущие в Средиземноморье по Суэцкому каналу. Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, некоторые суда, перевозящие сжиженный природный газ, для обхода Красного моря поменяли маршруты на более длительные рейсы продолжительностью более месяца.
Роль Суэцкого канала
За последние два года Суэцкий канал стал основным маршрутом мировой торговли сжиженным природным газом. Как сообщало агентство, страны Европы используют его в качестве основной замены трубопроводного российского газа. Роль Суэцкого канала возросла в этом году из-за перегруженности Панамского канала, через Суэц теперь нередко вынуждены идти и суда, везущие грузы в страны Юго-Восточной Азии.
Тем не менее цены на газ в Европе в последние дни менялись в относительно узком диапазоне. Большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) и относительно низкий спрос повысили уверенность рынка в том, что регион сможет комфортно пережить этот отопительный сезон. Ожидается, что погода в большей части Европы останется мягкой до начала января, что означает снижение спроса на газ для отопления, сообщило агентство.
Тем не менее в 2024 году рынок газа ждут несколько «бычьих» рисков, таких как геополитическая напряженность, включая риск прекращения транзита по Красному морю, предупредили в консалтинговой компании Timera Energy.
Аналитики ING не ждут заметного снижения цен на газ на хабе TTF в ближайшее время из-за возможных скачков спроса и трудностей с наращиванием предложения СПГ в краткосрочной перспективе. Однако ближе к концу 2024 года на мировых газовых рынках начнут появляться новые экспортные мощности СПГ, что позволит ЕС увеличить импорт газа, предупредили эксперты.
Прогноз аналитиков
Кроме того, в Европе продолжает наблюдаться значительное снижение спроса на газ, указали в ING. В этом году спрос оказался почти на 7% ниже прошлогоднего и примерно на 16% ниже среднего показателя за 2017−2021 годы. Слабым является не только промышленный спрос, но также и спрос со стороны энергетического сектора.
В ING ожидают, что в 2024 году средняя цена фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составит €43 за 1 МВт·ч, или примерно $498 за 1 тыс. куб. м.
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