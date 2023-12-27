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27 декабря 2023, 12:43 Читати українською

Концерн Avon передумал продавать бизнес в рф

Международный косметический концерн Avon, принадлежащий с 2020 года бразильской Natura & Co, отказался от продажи бизнеса в россии, хотя на него были реальные претенденты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Международный косметический концерн Avon, принадлежащий с 2020 года бразильской Natura & Co, отказался от продажи бизнеса в россии, хотя на него были реальные претенденты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноAvon весной 2022 года после начала войны в Украине заявила, что приостанавливает инвестиции в россию.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Avon весной 2022 года после начала войны в Украине заявила, что приостанавливает инвестиции в россию.

О полном уходе компании из страны официально не говорилось. В апреле 2023 года концерн начал подготовку к продаже своего единственного в россии предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» — управляющей структуры Avon в россии, рассказали источники «Коммерсанта».

По их словам, переговоры начались с пулом инвесторов, среди которых были Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала, выкупившая в августе 2023 года активы Heineken, пишет издание.

В ноябре, по данным источников газеты, претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», но Natura & Co заявила, что решила не продавать активы и оставить бизнес в россии. В Natura Siberica и ГК «Арнест» отказались от комментариев. В Avon на запрос издания не ответили.

По словам источника газеты, знакомого с ходом переговоров, интерес к российскому бизнесу Avon со стороны претендентов был вызван уникальностью предприятия компании в Наро-Фоминске и налаженной системой прямых продаж.

Причина отказа

Отказ компании от продажи активов в россии он объясняет тем, что правкомиссия по иностранным инвестициям сейчас требует от уходящих из страны зарубежных компаний продавать активы с дисконтом вплоть до 50%.

По словам другого источника издания, Natura & Co оценивала стоимость бизнеса Avon в россии как минимум в двукратном размере годовой выручки, то есть примерно в 28 млрд рублей. Хотя брендом владеет компания из Бразилии, которую власти россии считают «дружественной» страной, ей все равно пришлось бы согласовывать сделку в правкомиссии, так как бенефициаром российского подразделения значится Avon Netherlands Holdings II, пишет газета.

Источник: Минфин
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