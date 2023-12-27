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27 декабря 2023, 11:34 Читати українською

За месяц курс METIS вырос на 300%, Mt. Gox выплатила клиентам двойную компенсацию: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Курс METIS вырос на 300% за месяц

В декабре 2023 года организация MetisDAO запустила фонд развития экосистемы с бюджетом в 4,6 млн. METIS (около $100 млн на тот момент). На фоне этого показатели сети и цена токена стремительно подскочили. Об этом заявил эксперт в сфере DeFi Тор Хартвигсен.

С 18 декабря 2023 года цена актива выросла с $22,4 до $83 на пике, согласно TradingView. Затем курс откатился до $79,2.

За месяц прирост составил почти 308%. Однако цена актива все еще ниже ATH, установленного на уровне $135 в марте 2022 года.

Объем заблокированных активов (TVL) сети также возрос. С начала декабря 2023 года показатель подскочил с $27,7 млн до $51,17 млн.

В своей публикации Хартвигсен сослался на пример запуска аналогичной инициативы проектом Avalanche. По его словам, благодаря фонду развития цена AVAX выросла в восемь раз, текущие показатели Metis — не предел.

Mt. Gox по ошибке выплатила клиентам двойную компенсацию

Часть клиентов обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox в результате ошибки получила двойную компенсацию. Компания запросила возврат средств у пользователей.

21 декабря 2023 г. появилась информация, что Mt. Потерпевшая крушение Gox начала выплачивать клиентам компенсации. Согласно сообщениям в социальных сетях, им насчитали выплату за биткоины, заблокированные на бирже почти десять лет назад.

Позже на форуме Reddit некоторые пользователи заявили о получении двойной компенсации от биржи. Представители Mt. Gox разослали таким клиентам письма с уведомлением о «системном сбое» и просьбой вернуть часть средств.

Проблема с ошибочными выплатами вызвала неоднозначную реакцию у общественности. Некоторые клиенты предложили представителям биржи пройти процедуру верификации KYC и подождать 10 лет, прежде чем они смогут получить деньги обратно. Таким образом, они провели параллель с обанкротившейся компанией.

Напомним, Mt. Gox закрылась в 2014 году после хакерской атаки, приведшей к убыткам в 850 000 BTC (более $36 млрд). В ноябре 2023 года доверительный управляющий компании Нобуаки Кобаяши заявил о намерениях компании начать выплату компенсаций в конце года.

Thunder Terminal потерпела взлом на $190 000

Децентрализованная торговая платформа Thunder Terminal столкнулась с хакерской атакой, в результате которой злоумышленник вывел 86,5 ETH (около $190 000).

На инцидент обратил внимание ончейн-детектив под ником ZachXBT в своем Telegram-канале. По его словам, хакер перевел средства через экосистему Railgun.

Позже представители Thunder выпустили заявление, отметив, что частные ключи не пострадали.

«Пострадали только 114 кошельков из более 14 000. Средства в безопасности. Мы остановили атаку менее чем через 9 минут», — говорится в посте платформы.

В отдельном отчете об инциденте Thunder сообщил, что атака произошла из-за запросов на вывод средств, которые «сервер считал авторизованными из-за утечки сеансовых токенов». Команда также подтвердила потерю около 86,5 ETH и 439 SOL (около $47 800).

«Все украденные средства будут возвращены в полном объеме, а пострадавшим пользователям предоставлено 0% комиссия и $100 000 в виде кредитования», — отметила команда проекта.

При этом злоумышленник в ончейн-записке назвал посты Thunder «абсолютной ложью». Он предупредил, что в его распоряжении находятся все пользовательские данные.

В Ц Б Индии рассказали о рисках внедрения криптовалют

Резервный банк Индии (RBI) выразил сомнения по поводу возможной интеграции криптовалют в финансовую систему страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Регулятор считает, что цифровые активы не имеют экономического потенциала, угрожают макроэкономической стабильности и представляют высокие риски для развивающихся стран. Представители RBI добавили, что криптовалюту в лучшем случае можно рассматривать как инструмент для азартных игр.

Согласно заявлению Ц Б Индии, цифровые активы нарушают валютный суверенитет страны и способствуют незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Источник утверждает, что Индия может пойти на более строгие правила для защиты экономики — в частности, на полный запрет криптовалют.

«Правительство не может игнорировать опасения RBI при принятии решения о криптовалютах, поскольку оно отвечает за денежно-кредитную стабильность в Индии», — сказал представитель RBI.

В своем заявлении регулятор высоко оценил потенциал введения цифровой валюты центрального банка (CBDC). Однако он считает, что криптоактивы не следует сравнивать с CBDC из-за связанных с ними рисков.

«Индия не должна подвергать свой народ и свои финансовые системы ненужным рискам. Внедрение CBDC призвано продвигать технологию более безопасным способом», — говорится в заявлении RBI.

Регулятор добавил, что запуск цифровой рупии создает ряд дополнительных возможностей и уменьшает затраты на обработку, печать и управление логистикой наличных денег. По данным RBI, CBDC является полезным инструментом, стимулирующим быстро развивающуюся цифровую экономику Индии.

Напомним, в июле 2023 года индийский регулятор допустил проведение международных платежей посредством цифровой рупии. В августе Индия поддержала регулирование криптовалютного рынка на правах главы G20 и призвала создать единые правила для этой сферы.

Источник: Минфин
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