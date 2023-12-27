Курс валют на 27 декабря: доллар в обменниках подскочил на 13 копеек

В среду, 27 декабря, на наличном рынке курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 13 копеек, а в продаже 7 копеек. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,11 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 42,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,17, евро — 41,75−41,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,52−37,54 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,43−41,44 грн/евро.

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