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27 декабря 2023, 10:15 Читати українською

Индекс Эспрессо вырос в 2 раза за последние годы

30 гривен стоит чашечка эспрессо в среднем по Украине. Об этом сообщает компания Опендатабот, ссылаясь на исследования Индекса Эспрессо от Poster POS.

30 гривен стоит чашечка эспрессо в среднем по Украине.
Фото: depositphotos

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Как изменился индекс

Индекс Эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 грн в 2017 году до 30 грн в конце 2023 года. Следует отметить, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены.

Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 грн до 28 грн только в течение 2022 года.

Где самый дорогой кофе

Дороже всего чашечка кофе стоит в Одесской (36 грн), Донецкой области (35 грн) и Харьковской (32 грн). Самые же низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине в Хмельницкой (21 грн), Сумской (23 грн), Житомирской и Винницкой областях — по 24 грн соответственно.

Что такое Индекс Эспрессо

Индекс Эспрессо — экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах.

Такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.

Источник: Минфин
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