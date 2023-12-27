За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 790 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 355750 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 декабря: 790 российских оккупантов, 14 танков и 2 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 355750 (+790) человек,
- танков — 5913 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 8376 (+10) ед,
- РСЗО — 934 (+0) ед,
- средства ПВО — 616 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6471 (+13),
- крылатые ракеты — 1620 (+2),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед,
- специальная техника — 1240 (+1)
Источник: Минфин
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